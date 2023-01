Selbst eine Müllgebührensatzung ist nicht in Stein gemeißelt und lässt Ausnahmen zu. Das meint zumindest der Stadtrechtsausschuss, der im Fall einer Unternehmerin, die dreimal Müllgebühren für ein Büro zahlen sollte, nun einen Vergleich vorgeschlagen hat. Die Frau wehrt sich gegen drei Müllgebührenbescheide für zusammen fast 400 Euro. Sie hat drei Gewerbe angemeldet, die sie alle zusammen mit ihrem Mann aus einem Büro und von einem Schreibtisch aus in Pirmasens betreibt. Waren nehme sie keine hier an und Kunden empfange sie auch nicht, versicherte die Pirmasenserin, die im Bereich Warenvermittlung für australische Baumärkte tätig ist. Die Stadtverwaltung will trotzdem für jedes Gewerbe die volle Müllgebühr haben. Wie der Vergleich nun aussieht, hat die Stadtverwaltung nicht mitgeteilt.