Zwei Jahre konnten die Pirmasenser Schulen wegen der Corona-Pandemie ihren Fußball-Stadtmeister nicht ermitteln. Am Mittwoch und Donnerstag standen sich die Schulmannschaften nun erstmals wieder auf dem Kunstrasenplatz auf der Husterhöhe gegenüber. Das Teilnehmerfeld war allerdings gegenüber bisherigen Turnieren reduziert. Dafür gab es auch einen Grund.

Das Hugo-Ball-, Leibniz- und Immanuel-Kant-Gymnasium ermittelten am ersten Tag den Stadtmeister in der Wettkampfklasse III, was in etwa dem C-Junioren-Bereich entspricht. Das erste Spiel geriet zu einer spannenden Auseinandersetzung, die mit einem 2:1-Erfolg für das Hugo-Ball-Gymnasium gegen das Leibniz-Gymnasium endete. Zweimal scheiterte das HBG noch am Aluminium.

Mit 4:2 bezwangen anschließend die Leibniz-Kicker das Immanuel-Kant-Gymnasium, das sich im letzten Spiel gegen besonders in der zweiten Hälfte großartig aufspielende „Hugo“-Akteure ein glattes Dutzend Tore einfing. „Dass es so deutlich wird, hätte ich nicht gedacht“, freute sich Trainer Thomas Schappe. „Wir konnten munter durchwechseln, und jeder ist zum Einsatz gekommen. Auch freut mich, dass sehr viele verschiedene Spieler die Tore gemacht haben.“

Ein Titel kampflos

Die Altersklasse I sollte ebenfalls am Mittwoch antreten, jedoch hatte nur das Leibniz-Gymnasium ein Team gemeldet, das somit kampflos Stadtmeister wurde.

Am Donnerstag setzte sich das Leibniz-Gymnasium in der Wettkampfklasse IV (D-Jugend) mit 3:0-Siegen gegen das Immanuel-Kant- und Hugo-Ball-Gymnasium durch. Letzteres gewann gegen das IKG mit 4:0 und wurde dadurch Vize-Stadtmeister.

Kursarbeiten contra Schulturnier

In der Wettkampfklasse II (B-Jugend) siegte das Leibniz-Gymnasium in einer Partie über zweimal 40 Minuten mit 4:1 (2:1) gegen das Hugo-Ball-Gymnasium und qualifizierte sich so wie die anderen Stadtmeister, die sich zugleich auch Bezirksmeister nennen dürfen, für eines der folgenden Viererturniere gegen Schulen aus der Region Zweibrücken und Kaiserslautern/Land.

Die geringe Teilnahme führte Organisator Andreas Kamphues auf die kurzfristige Ansetzung zurück. Erst vor vier Wochen sei klar gewesen, dass die Schulfußballrunde gespielt werden könne, da hätten aber viele Schulen schon Kursarbeiten angesetzt gehabt. „Das Turnier hatte aber optimale Bedingungen und gute Schiedsrichter. Alles lief friedlich und freudig ab und ich bin froh über die Bälle, die das Schulamt für die Mannschaften zur Verfügung gestellt hat“, bilanzierte der Organisator.