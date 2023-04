Bei der 140. Auflage des Parksong am 27. April spielen Timeless Tunes, Patrick „Paddi“ Neumann und 3 of Us im Pirmasenser Kuchems Brauhaus.

Bei der 140. Auflage des Parksong am 27. April um 20 Uhr spielen Timeless Tunes, Patrick Neumann und 3 of Us im Pirmasenser Kuchems Brauhaus. Vor fünf Jahren gab ein junger Musiker ein bemerkenswertes Debüt beim 118. Parksong. Patrick Neumann, den man in Pirmasens und Umgebung als „Paddi“ kennt, überzeugte trotz seines jungen Alters auf Anhieb. Der Sänger und Gitarrist ist seit 2014 regelmäßig in der hiesigen Region unterwegs und ein gerngesehener musikalischer Gast bei Dorffesten, in Irish Pubs, auf Hochzeiten, Geburtstagen und Firmenfeiern.

Paddi huldigt der Pfalz

Neumann versteht es, allein durch seine Präsenz, seine Art mit dem Publikum zu kommunizieren und die Songauswahl rasch eine unterhaltsame Stimmung zu erzeugen. Unter dem Motto „Pop, Rock & Palz“ bedient er sich in der Pfälzer Mundartszene. Neben Titel von George Ezra („Blame It On Me“) oder Coldplay („Fix You“) stehen deswegen auch Lieder der Anonyme Giddarischde und der Gangsters auf der Setliste.

Timeless Tunes: Schöne Songs

Bereits 2018 und 2019 war Jochen Vierthaler mit der Formation Sweet Cream beim Parksong zu Gast. Nun kommt der Mann aus Jockgrim mit einer neuen Formation. Sie wurde Mitte 2022 gegründet und besteht aus dem Herxheimer Harry Breiner (Gesang, Gitarre, Percussion), Gerhard Guevara (Gesang, Gitarre, Bass) aus Landau und dem Multiinstrumentalisten Vierthaler (Gesang, Gitarre, Bass, Cajon, Ukulele, Mundharmonika). Die Gruppe spielt „Songs mit akustischen Instrumenten, zeitlos schöne Songs aller Stilrichtungen zum Grooven, Chillen und Träumen“. Der Bandname Timeless Tunes ist Programm. Zum Repertoire gehören „Blackbird“ (Beatles), „Piano Man“ (Billy Joel), „Heart Of Gold“ (Neil Young), American Pie“ (Don McLean) und „Billy Jean“ (Michael Jackson).

3 of Us frönen den1960ern

Schließlich hat Gastgeber Klaus Reiter seine langjährigen Weggefährten Steffi Empel und Albert Koch abermals unter dem Banner 3 of Us vereinigt. Das Trio ist durch Auftritte beim Pirmasenser Musiksommer, auf dem Belznickelmarkt und beim „City Beach“ bekannt. Darüber hinaus spielt man (auch als Duo 2 of Us) schon seit Jahren in diversen Irish Pubs. Empel ist eine sehr gefragte Sängerin bei Großveranstaltungen wie dem Osterrock oder dem X-Mas-Jam und bei Jan-Luca Ernst & Band aktiv. Koch kommt aus Kaiserslautern und ist ein deutschlandweit anerkannter Bluesharp-Spieler, der mit seiner unbestreitbaren Klasse immer wieder für offene Münder im Publikum sorgt. Aus seinem reichhaltigen Repertoire spielen 3 of Us eine bunte Auswahl aus der ruhmreichen 1960er Dekade. Der Eintritt ist frei, der Hut geht um.