Die Relegation zur Tischtennis-Bezirksliga Westpfalz Süd bestreiten am Samstag ab 11 Uhr im Weselberger Schützenhaus der SV Weselberg II, der FK Windsberg und die VT Contwig.

Der SVW II genießt als Bezirksliga-Achter und damit klassenhöchster Teilnehmer nach den Regularien des Pfälzischen Tischtennisverbandes Heimrecht. In der ersten Partie trifft Weselberg auf den Vizemeister der Bezirksklasse West, die VT Contwig. Um 15 Uhr spielt dann Contwig, das mit Markus Wilhelm und Paul Sefrin ein starkes vorderes Paarkreuz hat, gegen Windsberg. Um 19 Uhr folgt die abschließende Partie zwischen Weselberg und dem FK Windsberg, seines Zeichens Vizemeister der Bezirksklasse Ost. Nur der Sieger dieser Dreierrunde spielt nächste Saison in der Bezirksliga, die beiden anderen Teams starten in den Bezirksklassen.

Bereits in die 2. Pfalzliga West aufgestiegen ist der TV Höheinöd. Der Vizemeister der Bezirksoberliga Westpfalz Süd muss keine Relegationsspiele bestreiten, weil der Achte der 2. Pfalzliga West, der ASV Sembach, und der Vizemeister der Bezirksoberliga Westpfalz Nord, die TSG Kaiserslautern IV, nicht zu den Relegationsspielen antreten.