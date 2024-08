Drei beschädigte Autos, ein kaputtes Garagentor und drei Verletzte: Das ist die Bilanz eines Unfalls in der Nacht auf Samstag in der Herzogstraße. Wie die Polizei berichtete, war ein 20-jähriger Mann mit seinem Auto in der Herzogstraße bergab in Richtung Robert-Schelp-Kreisel unterwegs. Vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit verlor er im Einmündungsbereich Luisen-/Neufferstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stieß zunächst an das Heck eines am linken Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuges. Von dort prallte er gegen eine Hauswand und danach wieder an ein geparktes Fahrzeug. Mit dem Heck stieß er schließlich in ein Garagentor und kam dort zum Stehen. Im Auto waren noch ein zehnjähriges Kind und eine 24-jährige Frau. Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, so die Polizei. Hinweise, dass der Mann betrunken war, Drogen oder Medikamenten genommen hatte, gab es laut Polizei nicht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro.