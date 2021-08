Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von 27.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich in der Nacht auf Sonntag gegen 3 Uhr auf der L486 zwischen Pirmasens und Lemberg ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war dort eine 21-Jährige Frau aus Pirmasens in Richtung Lemberg unterwegs, als sie in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn nach links abkam und gegen die Leitplanke stieß. Beim Versuch, wieder die Kontrolle über den Wagen zu erlangen, kollidierte sie schließlich noch mit einem entgegenkommenden Taxi. Dabei wurden die 21-Jährige sowie der 32-jährige Taxifahrer und sein 61-jähriger Fahrgast leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.