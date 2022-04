Nicht zu toppen war das Engagement der Teilnehmer aus der Region Pirmasens beim Wettbewerb für ein gesundes Miteinander in Rheinland-Pfalz. Die Plätze ein und drei gingen mit dem Begegnungszentrum „Miteinander“ und dem „Horeb-Treff“ an zwei Einrichtungen in der Innenstadt, Zweite wurde die Daniel-Theysohn-IGS in Waldfischbach-Burgalben.

Bei der Preisverleihung am Mittwoch im „Miteinander“ lobte Rainer Lange, Leiter der Landesvertretung Rheinland-Pfalz der DAK-Gesundheit, die gemeinsam mit Familienministerin und Schirmherrin Katharina Binz für den Landeswettbewerb verantwortlich zeichnet, die siegreichen Projekte. Am Beispiel der siegreichen Suppenküche des Begegnungszentrums strich er heraus, wie wichtig es sei, in so schwierigen Zeiten den Menschen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. „Ernste Themen gibt es ja schließlich genug“, so Lange.

Nicole Senft-Bossert und Angelika Zauner-Kröher sind die Gesichter der „Suppenküche“, die ständig neue Rezepte ausprobiert und sich mit ihrer Kreativität beim Publikum ungeheurer Beliebtheit erfreut. Vorgeschlagen wurden sie von der pädagogischen Leitung Hanna Neu.

Der im Dezember 2020 eröffnete Horeb-Treff des Caritas-Zentrums belegte den dritten Platz. Dort startete ein Ferienprogramm mit dem Angebot „Horeb kocht – lecker und gesund mit kids“, was die Wettbewerbs-Jury ebenfalls überzeugte. Die Sport-Challenge der Waldfischbacher IGS motivierte dazu, auch während der Pandemie sich sportlich zu betätigen. Mit 750 Euro, 500 Euro und 300 Euro wurde das Engagement der siegreichen Teilnehmer belohnt, für das „Mittendrin“, das sich als Landessieger auch für den Bundesentscheid qualifiziert hat, gab’s überdies einen nachhaltigen Pokal.