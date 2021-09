Mehrere Projekte aus der Westpfalz wurden für den vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ausgeschriebenen Deutschen Engagementpreis nominiert. Darunter sind mehrere aus Pirmasens.

Wie die CDU-Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer mitteilt, ist der Publikumspreis mit 10.000 Euro dotiert. Schäfer ruft dazu auf, sich bis zum 20. Oktober an der Online-Abstimmung zu beteiligen. „Das Engagement und die Ideen in unserer Region sind großartig und vielfältig! In jedem der nominierten Projekte entfaltet sich eine Fülle an bürgerschaftlichem Potenzial, das es wert wäre, ausgezeichnet zu werden“, sagt Schäfer.

Aus Pirmasens wurden folgende Projekte nominiert: der Jugendstadtrat mit „PS-Clash: Politik aus der jungen Perspektive“, die integrative Kindertagesstätte St. Elisabeth mit „Sprache – das Tor zur Welt 2020“ sowie „Better-Skatepark4Pirmasens“ mit seinem gleichnamigen Projekt. Insgesamt 573 Einzelpersonen, Initiativen, Organisationen und Unternehmen wurden für den Deutschen Engagementpreis vorgeschlagen.

