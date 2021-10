Unter dem Motto „Comedy aus’m Felsenland“ stehen drei Pfälzer Urgesteine erstmals mit einem gemeinsamen Programm auf der Bühne. Am Samstag, 30. Oktober, geben sich ab 19.30 Uhr Oliver Betzer alias „De Härtschd“, Jürgen Nagel alias „Dorfkind Jü“ und Christian Chini alias „de Chini“ in Dahn die Ehre.

Schon bei den ersten gemeinsamen Absprachen waren alle drei davon überrascht, wie gut sie sich ergänzen: „Man könnte sagen, wir passen zusammen wie Riesling, sauer Sprudel un e Dubbeglas“, fasst Chini die Gruppenharmonie zusammen. Dieses Jahr gebe es zwei große Comebacks, sagt er in einem Video der drei Künstler, das auf Facebook zu sehen ist: einmal „ABBA“ und einmal „Comedy aus’m Felsenland.“ Das Programm widmet sich politischer und gesellschaftskritischer Satire und darüber hinaus dem ganz normalen täglichen Wahnsinn. Abgerundet wird dieser Mix mit Liedern und Texten über das Dahner Felsenland. Für den Augenschmaus sorgen „deChini Dancers“.

Karten kosten 15 Euro pro Person, ein Teil der Einnahmen soll sozialen Zwecken zukommen. Die Tickets sind erhältlich bei der Buchhandlung Ursula Blank in Dahn, bei Sell & Jenes in Bruchweiler-Bärenbach, bei Oliver Betzer, Telefon 06393 5763, und bei Jürgen Nagel, Telefon 0172 9791627. Der Einlass startet um 18 Uhr. Der Comedy-Abend findet in der Aula des Dahner Schulzentrums statt, Veranstalter ist die SG Bruchweiler. Es gilt die 3G-Regel.