Drei weitere Covid-19-Fälle haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz bestätigt. Wo sich eine Einwohnerin der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben angesteckt hat, ist noch nicht geklärt. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts versuchen derzeit noch, die Infektionskette nachzuvollziehen. Die Frau hatte sich wegen auftretender Symptome testen lassen, berichtet die Kreisverwaltung. Die anderen neuen Fälle betreffen Einwohner der Stadt Zweibrücken. Dabei hat sich die Ehefrau eines bereits Infizierten nun auch mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt. Ebenfalls Kontaktperson 1 und deshalb bereits in Quarantäne war ein Zweibrücker, der sich an seiner Arbeitsstelle im Saarland infiziert hat. Derzeit sind laut Gesundheitsamt zehn Fälle in der Südwestpfalz bekannt: in Zweibrücken (5), Pirmasens (2) sowie den Verbandsgemeinden Hauenstein (2) und Waldfischbach-Burgalben (1). Insgesamt wurden bis heute 241 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts positiv auf Sars-CoV-2 getestet. 227 sind genesen, vier gestorben. Wer Symptome entwickelt, soll sich bei seinem Hausarzt, der Kreis-Hotline (06331/809-750, Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr) oder der landesweiten (0800/9900400) melden. Die Hotline-Mitarbeiter vergeben Termine für Tests und Infekt-Sprechstunden in der Infektambulanz Pirmasens (montags, dienstags, donnerstags und freitags von 16 bis 18 Uhr, mittwochs von 14 bis 16 Uhr). Weitere Infos auf der Homepage des Landkreises.