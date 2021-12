„Ich freue mich sehr, dass wir nach der langen kulturellen Durststrecke nun im Dezember wieder auf die Bühne zurückkehren“, sagt Tim Ganter, Direktor der Theatergruppe Amata. „Hierfür haben wir uns das wundervolle Musical ,Songs For A New World’ von Jason Robert Brown ausgesucht und spielen am 27., 28. und 30. Dezember in der Pirmasenser Festhalle.“

Seit 2017 war die Theatergruppe des Pirmasensers Tim Ganter – zunächst noch unter dem Namen „IntensivTheater“ – wiederholt in der Festhalle und in der Alten Post mit den Veranstaltungen „Jesus Christ Superstar“, „Der kleine Horrorladen“, einem „Stevie Wonder Tribute“ und einer Musical-Gala zu Gast. Während der Lockdowns hat die Gruppe neue Wege gefunden, Kunst und Kultur zu verbreiten: 24 Live-Streams und digitale Formate haben aus dem Theater-Projekt ein gemeinnütziges Kreativunternehmen mit einem Portfolio an vielseitigen Kulturangeboten gemacht. Damit einhergehend erfolgte die Umbenennung in Amata. „Das Wort kommt aus dem Lateinischen und unterstreicht, wofür wir arbeiten: die geliebten Künste“, erklärt Ganter.

Nun plant Amata eine Musical-Revue von Jason Robert Brown im Dezember in Neunkirchen und Pirmasens. Für das Theater und dessen Pirmasenser Produzenten Tim Ganter bedeutet die Produktion den kulturellen Neustart.

„Songs For A New World“ ist eine Musical-Revue mit 17 kunstvollen Mini-Dramen, die von einer Idee zusammengehalten werden: Die Protagonisten stehen an Wendepunkten ihres Lebens, müssen weitreichende Entscheidungen treffen und hoffen auf eine neue Welt, eine vielversprechende Zukunft.

Mit diesem Werk begann der Komponist und Textdichter Jason Robert Brown seine Karriere, in der er Showcharakter und zeitgenössische Klänge immer wieder nahtlos miteinander verbunden hat. „Songs For A New World“ kombiniert als Schauplätze ein spanisches Schiff von 1492 mit New Yorker Charakteren von heute – mit Problemen von heute. Alle hoffen sie auf eine „neue Welt“, sei es im Großen oder im Kleinen, ob es um das Geld geht oder um die Liebe, um Ängste oder um Abenteuer.

Infos

Tickets und weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es online unter www.amata-kultur.org.