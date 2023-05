Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dieses Finale bei den Leichtathletik-Pfalzmeisterschaften dürfte Johanna Steiber wohl nie vergessen, denn die Sprinterin vom TV Thaleischweiler ist es gleich zweimal gelaufen.

Johanna Steiber trat im Ludwigshafener Südweststadion in der Altersklasse W15 über 100 Meter an und qualifizierte sich in 13,39 Sekunden als Drittschnellste der 16 Vorlauf-Teilnehmerinnen für den