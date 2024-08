Das gab es wohl noch nie: Drei junge Reiterinnen aus der 2800-Seelen-Gemeinde Münchweiler haben am Freitag Galoppsportgeschichte geschrieben.

Nora Cronauer, Larissa Bieß und Marie Gast belegten auf der Rennbahn in Saarbrücken-Güdingen in einem mit 5000 Euro dotierten Ausgleich IV über 1900 Meter die ersten drei Plätze. Den „Preis der Autoflüsterer“ gewann der fünfjährige Wallach Sabiano aus dem Bottenbacher Stall von Christian Peterschmitt. Siegreiterin Nora Cronauer sagte nach dem Einlauf überwältigt: „Ich bin einfach nur glücklich, weil ich Sabiano auch jeden Tag im Training reite. Danke an Christian, dass er mich heute draufgesetzt hat.“ Im gleichen Rennen vor einem Jahr hatte das Duo den zweiten Platz belegt, am Montag im französischen Vittel wurde Sabiano mit der französischen Amazone Delphine Santiago noch Neunter. Larissa Bieß kam mit der fünfjährigen Stute Korfu aus dem gleichen Quartier auf den zweiten Platz. Marie Gast wurde im achtköpfigen Feld mit dem 13-jährigen Oldie Avorio der Kölner Trainerin Sarah Jane Hellier Dritte. Die Wetter, die die „Münchweiler-Dreierwette“ voraussagten, durften sich über 110 Euro Gewinn für zehn Euro Einsatz freuen.