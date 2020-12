In der Nacht auf Montag, um 0.30 Uhr, traten drei noch unbekannte Täter die Wohnungstür in einem Einfamilienhaus in der Neufferstraße 51 ein und richteten einen Schaden von rund 100 Euro an. Alle drei Männer waren nach Angaben der Polizei circa 1,80 Meter groß und trugen jeweils schwarze Jogginghosen und schwarze Kapuzenpullis. Ein Täter war schlank und trug einen Bart. Der zweite war kräftig, ohne Bart. Zum dritten Täter liegt der Polizei keine Beschreibung vor.