Die „Girlspower“-Abteilung der SG Thaleischweiler richtet am Samstag die Westpfalzpokal-Endspiele aus. Der Sonntag ist der „Tag des Mädchenfußballs“ mit „Mini-WM“.

„Wir sind mehr als happy über die Entwicklung, die der Mädchenfußball bei der SG Thaleischweiler in den vergangenen fünf Jahren genommen hat“, sagt der Abteilungsleiter Mädchenfußball bei der SGT, Christian Weinkauff. In der zu Ende gehenden Saison wurde Thaleischweiler sowohl bei den C- als auch bei den D-Juniorinnen Landesliga-Meister. Über 100 Mädels jagen „Auf der Platte“ dem Ball nach. Und am Samstag stehen in zwei Westpfalzpokal-Endspielen drei Teams der „Eschwillerer“.

Um 12.15 Uhr beginnt das erste Finale, ein Stadtduell. Die E-Mädels (U10) des 1. FFC Kaiserslautern treten gegen den Meister der Landesliga West, den 1. FC Kaiserslautern, an.

Finale der C-Juniorinnen als internes SGT-Duell

Um 14 Uhr folgt die erste kuriose Paarung. Der SV Kottweiler-Schwanden spielt nicht etwa gegen die in der Landesliga vor ihm in der D-Juniorinnen-Landesliga (U12) auf Platz eins gelandete SG Thaleischweiler I, sondern gegen die SGT II, die die komplette Runde mitgespielt hat, dies aber ohne Wertung, da es das zweite Team eines Vereins in einer Liga war. Während die SGT I im Viertelfinale mit dem 0:1 gegen Kottweiler die einzige Saisonniederlage kassierten und damit ausschieden, erreichte die SGT II das Finale.

Auch das letzte Endspiel des Tages darf als kurios bezeichnet werden. Bei den C-Juniorinnen (U14) stehen sich nämlich zwei Teams des Gastgebers gegenüber. Auch hier war es so, dass Thaleischweiler I in der Landesliga die Meisterschaft holte, während die SGT II ohne Wertung spielte. „Beide Zweier-Teams sind aber so stark, dass meist nur die Tagesform den Unterschied ausmacht“, will Weinkauff, von Beruf Geschäftsführer des ADAC Pfalz und seit 2017 Beauftragter für den Frauen- und Mädchenfußball im Kreis Pirmasens/Zweibrücken, keinen Favoriten ausmachen.

Viele Angebote am „Tag des Mädchenfußballs“

Am Sonntag veranstaltet die SGT von 13 bis 16 Uhr zum dritten Mal den „Tag des Mädchenfußballs“. Weinkauff: „Es war immer eine Win-Win-Situation. Zum einen haben die Eltern eine Kontaktmöglichkeit zu einem Verein im Kreis, der Mädchenfußball anbietet, und ihre Mädels können in den Verein so richtig reinschnuppern. Zum anderen werden wir neue Spielerinnen gewinnen für unsere Mannschaften.“ Die SGT hat von den Bambini bis zu den C-Juniorinnen alle Altersklassen besetzt. „Das war auch von Anfang an unser Ziel“, betont Weinkauff. In der kommenden Saison wird Thaleischweiler zudem erstmals ein B-Juniorinnen-Team (U16) ins Rennen schicken.

Der „Tag des Mädchenfußballs“ zielt auf fußballbegeisterte Mädels des Jahrgangs 2009 und jünger ab. Es gibt Technik- und Mitmachstationen, die auch für Anfängerinnen geeignet sind. Es gibt ein Mustertraining, und aus allen Mädels, die da sind, werden in etwa gleich starke Länder-Teams gebildet, die eine „Mini-Weltmeisterschaft“ spielen. Auf den Stationen gibt es einen Stempel in den WM-Pass 2026. „Wer eine Freundin mitbringt, kriegt einen „Super-Stempel“, fügt Weinkauff lachend an und verspricht für alle, die mitmachen, Sachpreise, wie Bälle, Kappen und Gutscheine.