Die für Mittwoch vorgesehene Partie im Achtelfinale des Kreispokals Pirmasens/Zweibrücken zwischen der SG Bruchweiler und dem TV/SC Hauenstein II muss verlegt werden. Laut Kreispokal-Spielleiter Alexander Beuerle aus Pirmasens sind auch noch zwei weitere Partien von Corona-Absagen betroffen.

Bei den Hauensteinern wurde zu Wochenbeginn ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Die Spielabsage teilte Sportvorstand Alexander Meyer am Dienstag mit. Laut Gesundheitsamt sei das zwar nicht zwingend vorgeschrieben gewesen. Der betreffende Spieler habe zuletzt separat trainiert und auch das Sportheim nicht betreten. „Wir wollen in der Sache aber kein Risiko eingehen“, sagte Meyer. Auch die Spieler des eigenen Teams seien etwas verunsichert. Manche hätten kleine Kinder. Dazu gebe es Spielerfrauen, die im Krankenhaus arbeiten. „Da will niemand das Virus hinbringen“, erklärte Meyer.

Am morgigen Donnerstag tagt der Turnrat. Dann soll nicht nur geklärt werden, wie der Turnbetrieb und der Spielbetrieb der Fußballer in den nächsten 14 Tagen ablaufen, sondern auch, ob das Spitzenspiel der A-Klasse zu Hause gegen Tabellenführer SV Obersimten am Sonntag wie geplant ausgetragen werden kann. „Wir müssen jetzt die nächsten Tage abwarten“, sagte Meyer dazu.

Wie Kreispokal-Spielleiter Alexander Beuerle am Dienstagnachmittag mitteilte, sind auch die Mittwoch-Spiele FC Rodalben gegen den TSC Zweibrücken II und TuS Erfweiler gegen SpVgg Waldfischbach-Burgalben I wegen des Coronavirus abgesetzt worden und müssen verlegt werden. Am vergangenen Wochenende war in der B-Klasse Ost die Partie des FC Rodalben bei der SG Heltersberg/Geiselberg ausgefallen, da ein FCR-Spieler am Freitag positiv auf Covid-19 getestet worden war.

Pokalspiele





Kreis Pirmasens/Zweibrücken: Trulben - Contwig, Weselberg II - Winzeln, Erlenbrunn - Merzalben, Stambach - Busenberg

Kreis Südpfalz: ASV Lug/Schwanheim - FC Bavaria Wörth (alle Spiele am Mittwoch, 19 Uhr).