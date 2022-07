Gleich dreimal brannte es im Bereich Nothweiler und Rumbach am Dienstag im Wald. Zuerst wurde um 10.15 Uhr ein Feuer in einem rund 25 Quadratmeter großen Waldstück oberhalb der Kreisstraße 46 zwischen Nothweiler und der St. Anna-Kapelle gemeldet. Danach kam es um 16.21 Uhr zu einem Brand im Waldgebiet zwischen dem „Mäuerle“ und der „Dennerhalde“, das sich ebenfalls oberhalb der K46 zwischen Nothweiler und der Einmündung L478/K46 befindet. Hier wurden rund 50 Quadratmeter Waldfläche in Mitleidenschaft gezogen. Auf etwa zehn Quadratmetern breitete sich ein Feuer gegen 19.43 Uhr zwischen Rumbach und der Einmündung zum Flugplatz Söller aus. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehren konnten die Brände unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Ursache der Feuer und der Höhe des Schadens laufen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Dahn unter Telefon 06391 9160 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.