Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9.45 Uhr, haben Unbekannte drei Katalysatoren aus Fahrzeugen gestohlen, die auf dem umzäunten Betriebsgelände eines Autohändlers in der Lazarettstraße in Münchweiler abgestellt waren. Laut Polizei wurden außerdem zwei Holzschuppen aufgebrochen. Mit dem Wagenheber der Firma wurden die Fahrzeuge, zwei Mercedes und ein Mazda, angehoben. Dann montierten die Täter je ein Rad ab und entfernten die Katalysatoren. Den Schaden schätzt die Polizei auf 900 Euro.

Diebstähle von Katalysatoren häufen sich in den vergangenen Wochen in der Pfalz. Im Oktober waren unter anderem Fälle in Pirmasens und Lemberg gemeldet worden. Beim Polizeipräsidium Westpfalz vermutet man, dass es den Dieben entweder um die verbauten Edelmetalle Platin, Rhodium und Palladium geht oder die Katalysatoren auf dem Ersatzteilmarkt landen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.