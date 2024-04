Zwei zweite Plätze, ein dritter Rang und damit drei Tickets für die Landesmeisterschaften: Das ist die Bilanz der Stützpunkt-Gerätturner des Westpfalz-Turngaus bei den Pfalzmeisterschaften in Grünstadt.

„Die Pfalzmeisterschaften sind aus unserer Sicht sehr gut verlaufen. Die Jungs haben alle einen guten Wettkampf absolviert“, sagte Stützpunkttrainer und Gaufachwart Jochen Stengel fest. Besonders gut waren drei Talente des TV Hauenstein: Julius Meßmer als Dritter im Kür-Sechskampf der 12- und 13-Jährigen sowie Lui Seibel und Max Schumacher als punktgleiche Vize-Pfalzmeister beim Pflicht-Sechskampf der Altersklasse neun Jahre und jünger haben sich überraschend für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am 15. Juni in Stadecken-Elsheim qualifiziert. Ihre Vereinskollegen Nils Vierling (Pflicht-Sechskampf der 14- und 15-Jährigen) und Anton Seibel (Pflicht-Sechskampf der 12- und 13-Jährigen) schrammten als Viertplatzierte knapp an der Qualifikation zu den Landesmeisterschaften vorbei.

WEITERE ERGEBNISSE

Kür-Sechskampf: AK 12/13 Jahre: 5. Laurenz Gerst (TV Dahn)

Pflicht-Sechskampf: 18/19 Jahre: 9. Silvian Teubert (TV Pirmasens), 11. Julian Burkhart (TV Dahn) - 12/13 Jahre: 7. Lukas Hoffelder, 11. Luca Meyer (beide TV Hauenstein), 12. Samuel Hartmann, 18. Erik Jüllig (beide TV Pirmasens) - 10/11 Jahre: 9. Henry Wolf (TV Lemberg) - 9 Jahre und jünger: 8. Joris Memmer (Dahn). peb