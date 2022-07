Was lesen Sie als Erstes in der RHEINPFALZ?

Der direkte Blick geht immer direkt auf die erste Seite des Lokalteiles, danach geht es beim Fußball weiter.

Wann lesen Sie die RHEINPFALZ?

Ich lese die RHEINPFALZ meist bereits digital in der Vorabendausgabe. Samstags hingegen nutze ich dafür gerne die Zeit nach dem Frühstück bzw. während des Frühstücks, um vollinformiert in das Wochenende zu starten.

Welche Bedeutung hat die „Pirmasenser Rundschau“ für Sie?

Die „Pirmasenser Rundschau“ berichtet nicht nur, was in Pirmasens passiert, sondern präsentiert auf den Punkt gebracht Hintergründe zum Pirmasenser Zeitgeschehen, die Menschen sowie deren Geschichten. Damit ist sie für mich erste Anlaufstelle, um herauszufinden, was die Pirmasenser bewegt und vor allem antreibt. Gerade für lokale Inhalte ist die „Pirmasenser Rundschau“ unersetzlich.

Zur Serie

In diesem Jahr feiert die „Pirmasenser Rundschau“ ihren 75. Geburtstag. Rund um das Jubiläum haben wir bekannten Persönlichkeiten Fragen zu ihren Lesegewohnheiten und der hiesigen Lokalausgabe der RHEINPFALZ gestellt.