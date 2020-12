Der FK Pirmasens wartet in der Fußball-Regionalliga weiter auf seinen zweiten Heimsieg in dieser Saison. Trotz einer 2:0-Führung reichte es am Samstagnachmittag nur zu einem 2:2 (2:2) gegen den Bahlinger SC. FKP-Rechtsaußen Tom Schmitt traf erst per Elfmeter (6.) nach Foul an Arne Neufang, dann mit der Hacke (16.) nach Dennis Chessas Rechtsflanke. Schmitt vergab anschließend die Riesenchance zum Hattrick, als er bei einem weiteren Elfer – Chessa soll gefoult worden sein – an BSC-Keeper Marvin Geng scheiterte (23.). Damit kippte die Partie. Die bis zur Pause nun auf einmal stärkeren Gäste vom Kaiserstuhl glichen durch Treffer von Hasan Pepic (39., Foulelfmeter) und Santiago Fischer (45.) zum 2:2 aus. In der zweiten Halbzeit passierte bis auf Schmitts Lattenschuss (70.) nicht mehr viel.