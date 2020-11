In Lemberg ereigneten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 18 und 7 Uhr gleich drei Einbrüche, teilte die Polizei mit. Zumindest für den Einbruch in eine Bäckerei in der Hauptstraße kann der Zeitpunkt recht genau bestimmt werden. Laut Polizei wurde nämlich um 3.45 Uhr wohl versehentlich ein Kassenausdruck ausgelöst. Die Unbekannten hatten sich durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Gestohlen wurde zwar bis auf ein Stück Käsekuchen nichts, die Täter verursachten aber einen Sachschaden von 1500 Euro.

5000 Euro Schaden an Kita-Gebäude

An der Sporthalle der Heinrich-Weber-Schule wurde ein Fenster eingeworfen. Im Innern wurden laut Polizei mehrere Räume durchwühlt, aber wohl nichts gestohlen. Hier entstand ein Sachschaden von 2500 Euro.

Aufgehebelt wurde außerdem ein Fenster des Kindergartens in der Glashütter Straße. Neben einem Laptop im Wert von 500 Euro stahlen die Täter 110 Euro in bar. Zudem beschädigten sie ein Saxofon im Wert von 1000 Euro. Gravierender ist jedoch der Sachschaden, den die Einbrecher am Gebäude anrichteten: Die Polizei geht von rund 5000 Euro aus.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.