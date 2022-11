Alljährlich lädt die Hauensteiner Unplugged-Band RockXn’ zu ihren beliebten vorweihnachtlichen „Candlelight Evening“-Konzerten ein. Den Auftakt bildet das Benefizkonzert am Samstag, 26. November, 19 Uhr in der Pirmasenser Festhalle.

Dieses erste Konzert steht im Zeichen eines guten Zwecks. Der Veranstalter RN Security spendet die kompletten Einnahmen den Westpfalzküken Pirmasens und dem Verein Medizinische Krisenhilfe Pirmasens. Ursprünglich war das Benefizkonzert in der Pirminius-Kirche geplant, konnte dann aber in die Festhalle verlegt werden.

RockXn’ hat sich dem Soul, Rock und Pop verschrieben. Die Gruppe steht für Musik und Entertainment auf hohem Niveau und gefällt durch spannungsreiche Arrangements, Chorgesang und abwechslungsreiche Timbres der drei Sänger Christoph Seibel, Felix Jäger und Philipp Graf. Mal präsentieren sie sich romantisch und emotional, dann wieder kraftvoll und energiegeladen. Dieser Mix spiegelt sich auch im Bühnenprogramm von RockXn’ wieder, ob bei Kirchen- oder Candlelight-Konzerten.

Von Sting bis Beatles

Das Repertoire umfasst Songs von Sting, den Beatles, Eric Clapton und Elvis Presley, aber auch Klassiker wie „Kayleigh“ von Marillion, „Stairway to Heaven“ von Led Zeppelin und vieles andere. Ebenso spielt die Band aktuelle Nummern aus den Charts sowie anspruchsvolle Songs, zum Beispiel von Crosby, Stills & Nash.

Es folgt ein zweites „Candlelight Evening“-Konzert am Samstag, 3. Dezember, 19 Uhr, in der Christkönigkirche in Hauenstein. Dafür hat die Band Gäste vom „einheimischen“ Musikverein und ein Bläserensemble eingeladen. Das dritte Konzert schließlich findet am Samstag, 17. Dezember, 19 Uhr, in der Martin-Luther-Kirche in Contwig statt. Wegen begrenzter Parkplätze ist ein Shuttle-Service ab dem Freibad eingerichtet.

Info

Mehr Infos zur Band und dem Ticketvorverkauf gibt es im Internet unter www.rockxn.de.