Mehrere dutzend Wanderer erfreuten sich an Ostern am geöffneten Waldhaus Drei Buchen des Pirmasenser Pfälzerwaldvereins (PWV). Der Pächter hatte erstmals seit dem Lockdown im November Speisen und Getränke zum Mitnehmen angeboten, was seiner Meinung nach verhalten angenommen worden sei. „Normalerweise sitzen hier über 100 Leute“, meinte Pächter Dietmar Beutel, der aber dennoch zufrieden mit der Resonanz war. „Das muss sich erst wieder einspielen.“ Die Gäste hatten sich weiträumig auf dem Spielplatz und Waldwegen zum Essen verteilt. Abstände und andere Corona-Regeln wurden eingehalten. Beutel will in den nächsten Wochen bei entsprechend gutem Wetter jeden Sonntag ein Angebot mit Speisen und Getränken zum Mitnehmen machen.