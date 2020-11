Am Dienstag gegen 19.30 Uhr gab es auf der A8 zwischen Zweibrücken und Pirmasens einen Unfall mit einer Verletzten.

Eine 37-Jährige war laut Polizei in ihrem VW Tiguan unterwegs in Richtung Pirmasens. Kurz vor der Ausfahrt Walshausen wollte ein 34-jähriger Fahrer eines 5er BMW den Tiguan überholen und scherte nach links aus. Ein BMW X1 fuhr in diesem Moment auf die Autobahn auf und die Fahrerin des Tiguan wechselte ebenfalls nach links, so dass der X1 ungehindert auffahren konnte. Der Fahrer des 5er BMW konnte nicht mehr bremsen und versuchte, mittig zwischen den beiden langsameren Fahrzeugen hindurchzufahren. Dabei touchierte er den Tiguan leicht, um dann mit dem X1 zu kollidieren.

Die beiden Fahrzeuge wurden laut Polizei schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Weil ein Kran dabei helfen musste, wurde die A 8 für circa 5 Minuten gesperrt. Der Tiguan war nur leicht beschädigt und fahrbereit. Bis auf die 17-jährige Beifahrerin des BMW X1 blieben den Angaben zufolge alle Beteiligten unverletzt. Die junge Frau wurde leichtverletzt in das Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 34.000 Euro.