Ein Schaden von rund 23.500 Euro: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Pirmasenser Adam-Müller-Straße geschah. Als dort ein 19-jähriger Autofahrer nach links in die Maler-Bürkel-Straße abbiegen wollte, übersah er laut Polizeibericht einen entgegenkommenden 45-jährigen Mann und dessen Auto. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und anschließend gegen einen weiteren Wagen, der gerade an der Einmündung zur Maler-Bürkel-Straße hielt. Während dieses Auto nur an der Front beschädigt wurde, waren die beiden anderen Wagen so lädiert, dass sie abgeschleppt wurden. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizeibericht niemand.