Drei geparkte Autos sind in der Kanalstraße innerhalb kurzer Zeit beschädigt worden. Zwei davon in der Zeit zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwochmorgen, 6 Uhr: Bei einem silbernen VW Caddy wurde der hintere rechte Reifen zerstochen, an einem grauen Peugeot 307 der hintere linke Reifen. Der Gesamtschaden dürfte laut Polizei 400 Euro betragen. Am Mittwoch zwischen 7.45 und 13.30 Uhr wurde dann an einem roten VW Golf die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Hier dürfte sich der Schaden auf etwa 500 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per E-Mail (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen.