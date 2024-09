Die Pirmasenser Autorengruppe lädt zur achten Longlist-Night für 19. September, 19.30 Uhr in die Pirmasenser Thalia-Buchhandlung (Hauptstraße 8) ein.

Drei Pirmasenser Autoren lesen aus Werken, die auf der Longlist e des Deutschen Buchpreises 2024 stehen. Seit 2005 wird der Preis während der Frankfurter Buchmesse verliehen und ist mit 25000 Euro der wohl wichtigste Literaturpreis Deutschlands. 106 Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit 180 Büchern nehmen diesmal an dem Wettbewerb teil. 20 Romane stehen auf der Longlist, am 17. September werden sechs für die Shortlist ausgewählt. Die Preisverleihung findet am 14. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse statt. Die Autorengruppe ist mit Bernd Ernst, Stefan Schwarzmüller sowie Julian Ehrgott am Start und hat sich fünf Bücher ausgesucht, die anhand von repräsentativen Abschnitten und persönlichen Anmerkungen vorgestellt werden. Zudem liest Thalia-Mitarbeiterin Nathalie Block ebenfalls ein Buch an. Es moderiert Thomas Kuhn. Gegen Ende versucht man in Dennis-Scheck-Manier, alle Titel der Shortlist abzuhaken. Das Publikum kann in der Pause und nach der Lesung in den Werken schmökern, und sie auch kaufen. Zudem besteht die Möglichkeit, mit der Pirmasenser Autorengruppe ins Gespräch zu kommen. Die Longlist: Daniela Krien: „Mein drittes Leben“, André Kubiczek: „Nostalgia“, Ulla Lenze: „Das Wohlbefinden“, Clemens Meyer: „Die Projektoren“, Max Oravin: „Toni & Toni“, Ronya Othmann: „Vierundsiebzig“, Mithu Sanyal: „Antichristie“, Stefanie Sargnagel: „Iowa“, Dana von Suffrin: „Nochmal von vorne“, Markus Thielemann: „Von Norden rollt ein Donner“, Ruth-Maria Thomas: „Die schönste Version“, Doris Wirth: „Findet mich“, Iris Wolff: „Lichtungen“. Der Eintritt ist frei.