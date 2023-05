Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sommerintermezzo: Die Neuanschaffung eines Grills der Political Correctness wegen versetzt einen Tennisverein in der Provinz in starke Turbulenzen. Die Dramödie „Extrawurst“ brachte damit einen starken Stoff am Dienstag in der Pirmasenser Festhalle auf die Bühne – sehr zur Freude des Publikums, das mit rund 80 Besuchern übersichtlich war.

Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob sind erfahrene TV-Comedy-Autoren, den Zuschauern bekannt unter anderem durch die Fernsehserie „Stromberg“. Darüber hinaus zählt Jacobs