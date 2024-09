Der Glasfaserausbau sorgt in mehrfacher Hinsicht für Verdruss. In der jüngsten Hauptausschuss-Sitzung klagten mehrere Ratsmitglieder über „Drückerkolonnen“, die an der Haustür den Pirmasensern Verträge aufschwatzten. Teilweise werde mit Internetentzug oder gar dem Bürgermeister gedroht. „Die ganze Truppe wird nachgeschult“, versprach ein hiesiger Telekomvertreter, während die Telekom-Pressestelle in Frankfurt von keinen Beschwerden weiß.

„Die sind mit richtig rüden Methoden unterwegs“, monierte Gerhard Hussong