Ein Haus, drei Jahrhunderte: Eisenringe am Haus erzählen von Pferdewagen und Bierlieferungen aus Pirmasens. Der Wirt setzt auf Zuhören und Diskretion.

„Wir gehen zum Ralf.“ – „Wir gehen zum Arno.“ Wenn diese Sätze in Hermersberg fallen, ist klar: Gemeint ist das Gasthaus Juner in der Hauptstraße 34. Seit 300 Jahren steht das Haus, seit fast 200 Jahren werden dort Gäste bewirtet – seit 100 Jahren mit Bier der Parkbrauerei. Für Wirt Ralf Juner ist diese besondere Partnerschaft Anlass, am Samstag mit seinen Gästen zu feiern: mit Live-Musik und Jubiläumsschoppen.

Zwei Traditionsbetriebe Parkbrauerei und Juner sind seit 100 Jahren eng verbunden – „das ist nicht selbstverständlich“, sagt Ralf Juner, der in sechster Generation hinter dem Tresen steht. Fairness und persönlicher Kontakt seien bis heute die Grundlage dieser langen Partnerschaft, sagt er.

Generationswechsel vollzogen

Dass die jüngeren Gäste „zum Ralf“ gehen, liegt an ihm: Seit 1. Januar 1998 ist er Wirt im Gasthaus Juner. Die etwas ältere Generation war noch bei seinem Vater, „dem Arno“, zu Gast. „Bei mir trifft sich Jung und Alt. Das war hier schon immer so“, sagt Juner. Für einen Ort sei ein solcher Treffpunkt unverzichtbar, unterstreicht Hermersbergs Ortsbürgermeister Erich Sommer. „Hier kommen die Generationen zusammen. Das ist ebenso Jugend- wie Seniorentreff.“ Und, ergänzt er schmunzelnd: „Hier wird die Ortspolitik gemacht und den Leuten erklärt.“

„Ich bin quasi hinter der Theke geboren“, erinnert sich Juner. „Am Stammtisch habe ich meinen Babybrei gelöffelt, Hausaufgaben gemacht und schon als Jugendlicher mit den Honorationen über Dorfangelegenheiten diskutiert.“ Früher führten seine Vorfahren die Wirtschaft meist als zweites Standbein neben Landwirtschaft oder Fabrikarbeit. Ralf Juner machte die Gastronomie zu seinem Hauptberuf: Er lernte in Schönau Koch, besuchte die Fachschule für Wirtschaft und Verwaltung und leistete seinen Grundwehrdienst. 1998 übernahm er die Gaststätte. In den Sommermonaten lockt der Außenbereich, im Nebenraum messen sich Dart-Fans.

Wirt ist auch ein bisschen Beichtvater

Gefeiert wird gern: Die Kerwermontage waren beim Arno legendär und sind es beim Ralf geblieben. Geburtstage, Beerdigungen – vieles im Hermersberger Leben spielt sich im Gasthaus Juner ab. Der Wirt hat, „wenn sich die Gäste so benehmen, dass sich der Wirt wohlfühlt“, wie er schmunzelnd sagt, stets ein offenes Ohr. „Man muss zuhören und zugleich schweigen können.“ Gegenüber der Protestantischen Kirche ist er von Mittwoch bis Sonntag geöffnet – und mitunter Beichtvater.

Seit 100 Jahren steht bei Gesprächen zwischen Wirt und Gästen oft ein Glas Parkbräu auf dem Tresen. Juners Großvater Richard unterzeichnete die Urkunde, die die regionale Geschäftsbeziehung besiegelte – in Zeiten, als Bier im Eiskeller lagerte, in Gläsern über die Straße verkauft wurde und Pferde den Bierwagen von Pirmasens auf die Sickinger Höhe zogen. „Die Eisenringe, an denen die Pferde festgemacht wurden, sind noch am Haus“, sagt Juner. Das Gasthaus sorgte für sehr gute Umsätze in der Brauerei. Rekord waren 440 Hektoliter Bier in einem Jahr – „wirklich viel für so eine Gaststätte“, so Juner.

Der Geschmack hat sich gewandelt: Zunächst dominierte Export, dann kam das Pils. Inzwischen liegt Export wieder im Trend. Juner schätzt die Bestellungen auf zwei Drittel Pils und ein Drittel Export. Zunehmend greifen Gäste zu alkoholfreien Getränken.

Das Jubiläum nimmt der Wirt zum Anlass für einen Blick nach vorn. Das gesellschaftliche Miteinander verändert sich – auch am Gasthaus Juner. In Zeiten der Digitalisierung fragt er sich, ob Orte wie seiner, an denen Gemeinschaft gelebt wird und persönlicher Kontakt zählt, noch gebraucht werden. Für ihn ist die Antwort klar: „Ja. Wer ein Gasthaus darauf reduziert, dass Menschen dort nur trinken, hat etwas nicht verstanden.“

Dass die nächsten Generationen den Treffpunkt zu schätzen wissen, freut ihn. „Wir Hermersberger haben das Glück, dass unsere Dorfjugend eine der besten ist, die man sich wünschen kann“, sagt Juner. Am Samstag feiert er die 100-jährige Partnerschaft mit der Parkbrauerei unter dem Motto „Ein Prost auf 100 Jahre Partnerschaft“ von 10 bis 20 Uhr – unter anderem mit Glücksrad, Festschoppen für 2 Euro und ab 14 Uhr Live-Musik.