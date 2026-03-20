Am Sonntagnachmittag kann man im Pirmasenser Sportpark Husterhöhe sowohl ein Ober- als auch ein Verbandsligaspiel sehen.

Eine in zweierlei Hinsicht ungewöhnliche Konstellation gibt es für die Verbandsliga-Fußballer des FK Pirmasens in dieser Woche. Zunächst einmal erwartet der FKP II am Sonntag um 15 Uhr auf dem Husterhöh-Kunstrasen den FC Bienwald Kandel, der erst am Mittwochabend das Pirmasenser Oberligateam im Verbandspokal-Halbfinale an den Rand einer Niederlage brachte. Der Trainer des FKP II, Jens Mayer, konnte sich das Pokalmatch nicht vor Ort anschauen, weil er am Mittwochabend mit seiner Mannschaft in Pirmasens trainierte. „Wir haben genügend Videomaterial von Kandel, und natürlich werde ich mich mit den Trainern der Ersten austauschen“, sagt Mayer dazu. Er merkt zudem an, dass sich die beiden Spiele der FKP-Teams gegen Kandel kaum miteinander vergleichen lassen: „Das Pokalspiel war für die Kandeler das Spiel des Jahres. In der Verbandsliga dagegen wird es für sie in der laufenden Saison eher schwer, nach vorne noch etwas auszurichten.“

Als problematisch erachtet Mayer viel mehr, dass – was sehr ungewöhnlich ist – die erste Mannschaft ebenfalls am Sonntag (14 Uhr) im Sportpark Husterhöhe spielt. „Die Personallage ist ohnehin schwierig für uns. Da ist es weder für die Erste, noch für die U23 optimal, dass wir fast zeitgleich angesetzt sind. Da werden sicherlich Spieler zwischen der Ersten, der U23 und der A-Jugend hin- und hergeschoben“, sagt der U23-Trainer.

„Ganz schwer“

Er muss vermutlich auf die verletzten Henry Fieger und Vincent Weber sowie auf Kimi Frary (Weisheitszahn-Operation) verzichten. „Kandel ist eine sehr starke Mannschaft mit erfahrenen Spielern. Das wird wieder ganz schwer für uns“, weiß Mayer nicht erst seit Mittwoch.