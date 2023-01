Die Anzahl der Asylbewerber hat sich in Pirmasens verdoppelt. Sozialamtsleiter Gustav Rothhaar rechnet mit einer weiteren Verdopplung im laufenden Jahr und warnt vor fehlendem Wohnraum für die Menschen aus Syrien, Afghanistan, Iran und der Türkei.

Bis zum Sommer vergangenen Jahres habe sich die Zahl der Asylbewerber in Pirmasens bei rund 110 Personen eingependelt, so Rothhaar am Montag im Hauptausschuss. Dann seien die Zuweisungen auf jetzt 225 angestiegen. In dieser Zahl seien nur die regulären Asylbewerber enthalten und keine Flüchtlinge aus der Ukraine, betonte der Sozialamtsleiter. „Wir haben jede Woche weitere Neuzugänge“, so Rothhaar, der aktuell schon Probleme habe, geeignete Wohnungen für die Menschen zu finden. Das war in der Vergangenheit viel einfacher. Inzwischen sei die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Pirmasens bereits angespannt. Der Sozialamtsleiter betonte, dass seine Behörde keine Schrottimmobilien für die Asylbewerber anmieten wolle, sondern den Standard wahren werde, der auch für Kunden des Jobcenters üblich sei.

Viele männliche Flüchtlinge

Derzeit kämen vor allem viele Türken an, die auch recht schnell eine Anerkennung als Asylbewerber erhielten, erzählte Rothhaar im Hauptausschuss. Etwa ein Drittel der neuen Asylbewerber komme aus der Türkei. Grundsätzlich seien es viele junge Männer und hier sieht er ein Problem bei der Integration, die mit den derzeit üblichen Ehrenamtlichen nicht mehr zu schaffen sei. Da müsste mehr passieren, wenn vermieden werden soll, dass die Stadt in Zukunft Probleme bekommt.

Finanziell komme die Stadt mit den 840 Euro pro Person und Monat, die das Land zahlt, gut aus.