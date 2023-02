Die Pirmasenser SPD hat sich für das bevorstehende Wahljahr neu aufgestellt. Bei der Mitgliederversammlung am Samstag votierten die Genossen für eine Doppelspitze. Neben der bisherigen Vorsitzenden Angelika Glöckner steht auch Stadtratsmitglied Bastian Welker künftig an der Spitze der Partei. Die Mitgliederversammlung nutzte die SPD für deutliche Kritik an der CDU und dem Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick.

