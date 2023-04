Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die pfälzische Ringerjugend ermittelt am Samstag ab 9.30 Uhr in der Athletenhalle des AC Thaleischweiler an der Uferstraße ihre besten Freistilkämpfer von der A- bis zur E-Jugend.

In einer Doppelrolle ist Paul Ufelmann (24) tätig: einerseits als Trainer der 13 Teilnehmer seines Vereins, des RSC Pirmasens-Fehrbach, andererseits als neuer Jugendreferent im Ringerverband Pfalz.