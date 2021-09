Viermal war Dominik Scherer vom TV Lemberg bei den Männern nationaler Meister im Deutschen Achtkampf, der Kombination aus vier turnerischen und vier leichtathletischen Disziplinen. Nun ist er 33 Jahre alt und erstmals Goldmedaillengewinner im Deutschen Sechskampf (dreimal Turnen, dreimal Leichtathletik) der Ü30. Bei den Mehrkampfmeisterschaften des Deutschen Turnerbunds am Samstag in Wiesbaden setzte sich der Pirmasenser mit 64,74 Punkten gegen die vier Konkurrenten in seiner Altersklasse sicher durch. Scherer holte im Gerätturnen 11,1 Punkte am Boden, 11,7 am Reck und 11,5 am Barren. Dazu kamen 10,836 Punkte für 12,61 Sekunden im 100-Meter-Sprint, 11,12 Punkte für 5,56 Meter im Weitsprung und 7,136 Punkte für 8,92 Meter im Kugelstoßen. Bis aufs Bodenturnen war der Physiotherapeut in allen Disziplinen besser als Vizemeister Markus Hoffmann vom TB Wiesbaden.

Weitere Resultate von der Sechskampf-DM: Männer: 7. Anton Wilhelm (TV Pirmasens) 59,82 Punkte; M18/19: 8. Carl Robert Burkhart (TV Dahn) 54,136; M16/17: 9. Moritz Schumacher (TV Hauenstein) 61,21.