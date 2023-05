Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gefälschte 50- und 100-Dollarnoten im Wert von rund 15 Millionen US-Dollar stellten Beamten des Landeskriminalamtes im Januar 1993 in der Wohnung eines 62-jährigen Handelsvertreters in Pirmasens sicher. Es war einer der größten „Blüten“-Coups in der Geschichte der Bundesrepublik.

Die Polizei hatte damals fünf Personen festgenommen. Die drei Haupttäter Müller, Klein und Schmitt (Namen von der Redaktion geändert) kamen aus Pirmasens, die beiden