„Am Samstag, 20. Februar, ab 20 Uhr streamen wir live aus dem Lager14. Dabei geht es einmal um die Schaffung eines kulturellen Angebotes als auch um das Sammeln von Spenden zum Erhalt der Eventlocation Lager14.“ So kündigt Frederik Rößler vom Lager14 einen weiteren Live-Stream im Pirmasenser Kulturkalender an.

„Wir haben einen prominenten Gast aus dem Raum Stuttgart eingeladen, der allen Hard-Techno Fans gut bekannt ist“, verspricht Rößler. Timo Mandl aus dem Stuttgarter „Affenkäfig“ hat sich, so Rößler weiter, „sehr schnell in die Herzen seiner mittlerweile enormen Fangemeinde gespielt und nach kurzer Zeit die ganze Szene durch seinen Techno an sich gerissen“. Inzwischen spielt Mandl mit vielen Größen der Techno-Szene in den angesagtesten Clubs in Deutschland.

Mit von der Partie am Samstag sind auch wieder die Lager14-Residents: Chris van Neu aus Zweibrücken, Chris ToPhorus aus Landau sowie der Pirmasenser Newcomer Marolo.

Natürlich ist das alles mit Kosten verbunden und dient neben der Unterhaltung der Unterstützung des Lager14, das seit fast einem Jahr keine Veranstaltungen im Innenbereich anbieten darf, aber dennoch laufende Fixkosten zu bestreiten hat. „Deswegen bitten wir um Eure Unterstützung und Spenden“, appelliert Rößler an sein Publikum. In diesem Zusammenhang kündigt er auch wieder zwei Gewinnspiele an.

Unter „#Merchset“ gibt es eine neue T-Shirt-Reihe aus dem Lager14 zu gewinnen. Dazu gibt es die neuen Lagersticker, Becher, Feuerzeug und Schlüsselanhänger im Lager-Look. Gewinnen kann, wer einen Betrag ab fünf Euro unter dem Betreff „Verlosung Merchset“ auf die Paypal- oder Bankverbindung spendet. Mehrfachteilnahme ist möglich, die Gewinner werden live zur Mitte der Show gezogen. Gewinnspiel Nummer zwei ist „#VIP-Life“. Timo Mandl kommt wieder ins Lager14 sobald dort wieder normale Präsenzveranstaltungen abgehalten werden dürfen. Dafür werden an zwei Gewinner je zwei Backstage-Tickets verlost. Mitmachen kann auch hier jeder, der einen Betrag ab fünf Euro unter dem Betreff „VIP-Life“ spendet. Die Gewinner werden live gegen Ende der Show gezogen. Alle Gelder gehen ausnahmslos in die Begleichung der Mietkosten des Lager14.

Während des Live-Streams haben die Zuschauer am Samstag auch wieder die Möglichkeit, Fragen und Statements einzusenden, die den DJs direkt nach dem Sets live gestellt werden.

Live-Stream