Der Nachrichtenüberblick für Pirmasens, Zweibrücken und den Kreis Südwestpfalz.

Der Pirmasenser DJ Stahl ist auf der Videoplattform TikTok erfolgreich. Mit der RHEINPFALZ hat er darüber gesprochen, wie er sein Smarthone nutzt und welche Rolle es in seinem Leben spielt.

„Dort war mol ...“ Die Liste von Läden, die es nicht mehr gbt, wird länger. Die jungen Zweibrücker wissen zum Beispiel gar nicht mehr, wo mal die Kaufhalle war.

Es ist heiß in diesem Sommer und gleichzeitig wird vor einem kalten Winter ohne Heizenergie gewarnt. Da wäre es doch ideal, die Sommerhitze zu speichern. Das passiert im Fischbacher Biosphärenhaus seit 21 Jahren. „Wir haben schon 90 Grad Celsius in unserem Speicher“, freut sich Geschäftsführer Ulrich Diehl.

Das 9-Euro-Ticket kam in Pirmasens gut an. Auf Anfrage der RHEINPFALZ haben die Stadtwerke informiert, wie oft sie es verkauft haben.

Bei Hengstbach leben Lamas, Alpakas, Pferde, Ziegen, Hunde und Katzen auf einer Art Gnadenhof für Tiere, die keiner mehr wollte.

So voll ist der Exerzierplatz selten. Circa 40 Händler aus der Pfalz, dem Bliesgau und dem Nordelsass waren am Samstag zum in Pirmasens deutsch-französischen Wochenmarkt zu Gast und zogen Kunden in Scharen an.

Das Heimatmuseum in Rieschweiler macht zu. Am Samstag war Ausverkauf.

Um in Notfällen die Bevölkerung warnen und mit Durchsagen informieren zu können, rüstet die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben ihr Sirenennetz auf.

Am Rodalber Marienplatz geht es bisweilen hoch her. Deshalb hatten Polizei, Ordnungsamt und Jugendamt zur Sprechstunde geladen.

Am Freitag öffnet in Zweibrücken ein Reparaturcafé. Wir haben uns mal umgehört, ob die Leute überhaupt noch kaputte Sachen reparieren lassen oder lieber neue kaufen.