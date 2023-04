Die neunköpfige saarländische Formation Disco Inferno kommt nach erfolgreichen Konzerten in den Jahren 2018 und 2019 am Donnerstag wieder ins Z1.

Am Donnerstag, 6. April, lässt die Band Disco Inferno im Pirmasenser Livemusik-Club den Sound der 1970er Jahre wiederaufleben. Die stimmgewaltige Front-Lady Heike Wagner und ihr männliches Pendant Daniel Bauer interpretieren etliche Hits der Genres Disco und Funk. Neben der klassischen Bandbesetzung mit Gitarre, Keyboard, Schlagzeug und Bass wartet die Formation auch mit dreifachem Bläsersatz auf und vereint wohlbekannte Musiker des Saarlands. Zur Besetzung gehören weiterhin der Gitarrist Didier Quint, Hans Blaes am Schlagzeug, Thomas Schmidt (Bass), Robert Bour (Keyboards), Thomas Kunz (Saxofon), Thorsten Koch (Trompete) und Posaunist Simon Brück. Im Programm befinden sich Klassiker wie „Car Wash“ (Christina Aguilera), „That's The Way“ (KC & The Sunshine Band), „Le Freak“ (Chic) und „Superstition“ (Stevie Wonder). Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Tickets gibt es nur an der Abendkasse, Infos auch unter z1-musikclub.de.