Die 32-jährige Pirmasenserin Valentina Widuch hat sich neuerer Musik aus den aktuellen Charts verschrieben. Sowohl zuhause als auch unterwegs im Auto – und auf der Arbeit im Friseursalon, läuft bei ihr den ganzen Tag das Radio, wie sie der RHEINPFALZ berichtet. „Derzeit finde ich das Lied ,Blinding Lights’ von The Weeknd fabelhaft“, erzählt sie begeistert, „nachdem ich es zum ersten Mal gehört habe, musste ich es gleich in meine Spotify-Liste aufnehmen und mir das Video auf YouTube ansehen“. Blinding Lights (englisch für „Blendende Lichter“) ist ein Lied des kanadischen R&B-Musikers The Weeknd. Es erschien am 29. November 2019 als zweite Singleauskopplung seines vierten Studioalbums „After Hours“ – zunächst digital als Download, später dann als Schallplatte, nachdem es die ersten kommerziellen Erfolge feierte.

Widuchs aktueller Lieblingssong stieg nach seiner Veröffentlichung zunächst auf Platz elf in die Singlecharts ein und erreichte vor genau einem Jahr die Spitzenposition, an welcher es sich insgesamt zehn Wochen halten konnte. Der Song konnte sich 27 Wochen in den Top 10 platzieren. Für The Weeknd wurde das Stück zum ersten Nummer-eins-Hit in Deutschland. Die junge Pirmasenserin Valentina Widuch ist eine der 1,847 Milliarden Spotify-Nutzer in aller Welt, die das Lied regelmäßig streamt.