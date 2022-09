Es muss nicht immer weiß sein: Auch das „Dinner im Park“ am Mittwoch hatte seinen besonderen Charme, denn alleine schon die Kulisse des Neufferparks und der maroden Villa sorgte für stilvolle Atmosphäre bei diesem im Vorfeld keinem bestimmten Veranstalter zuzuordnenden geselligen Ereignis. Die Pirmasenser CDU steckte hinter der Einladung, von der ausdrücklich nicht nur Parteifreunde angesprochen sein sollten. Glücklicherweise machten die Regenwolken einen Bogen um das Areal, und so konnten rund 25 Menschen, ähnlich einem „Dinner in Weiß“, nur eben ohne Kleiderzwang, einen unbeschwerten Abend genießen, garniert mit Live-Musik von Paddi, der internationale Rock- und Pop-Songs, aber auch Pfälzisches zum Besten gab. Jeder Teilnehmer leistete einen persönlichen Beitrag: mal war dies eine Flasche Sekt, mal eine selbst gemachte Terrine, mal leckeres Backwerk.