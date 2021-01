Da das Orgelkonzert in der Protestantischen Kirche Schopp wegen Corona ausfallen musste, bringen die Protestantische Kirchengemeinde Schopp-Linden-Krickenbach dem Publikum die Orgeln der Kirchen Schopp, Linden und Krickenbach via Internet über den YouTube-Kanal „Prot. Kirchengemeinde Schopp-Linden-Krickenbach“ am Sonntag, 17. Januar, ab 17 Uhr direkt ins Wohnzimmer.

Die drei vorgestellten Orgeln könnten nicht unterschiedlicher sein: Die Orgel in Schopp stammt von der Werkstätte für Orgelbau Heinrich Wilbrand in Üpach-Palenberg. Das Instrument der Lindener Kirche stammt von Yves Koenig (Sarre-Union, Frankreich) und das Orgelpositiv der Krickenbacher Kirche hat in unseren Breiten kein Gegenstück: Es entstammt der ungarischen Orgelbauwerkstatt Aquincum.

Vorgestellt werden die Orgeln von Tobias Naumann aus Saarbrücken. Er studierte an den Musikhochschulen Saarbrücken und Frankfurt Kirchenmusik. Naumann wirkt als Organist der Evangelischen Gemeinde Weilerbach und als Dozent am Bischöflichen Kirchenmusikalischen Institut Kaiserslautern. Darüber hinaus betreut er das Saarbrücker Theaterensemble ElleGanz als Pianist. Tobias Naumann ist europaweit als Organist und Komponist gefragt.