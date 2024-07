Dieter Frank ist tot. Der langjährige Vorsitzende des VfL Rodalben starb im Alter von 84 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit.

Mit viel persönlichem Einsatz war Dieter Frank in den vergangenen 25 Jahren die treibende Kraft des Gewichthebervereins. Was er auch immer tat: Der Inhaber eines Schilderhandels tat es mit ganzem Herzen. Dabei war der Vater zweier Söhne nie ein Gewichtheber, denn er entstammte der Wanderabteilung des VfL, die in den 1980er-Jahren für einen großen Aufschwung sorgte.

„Er war ein großer Förderer des VfL und immer verlässlich. Ohne ihn stände die eigene Halle nicht zur Verfügung, und der Verein wäre in den letzten Jahren nicht überlebensfähig gewesen“, betont VfL-Trainer Ludwig Becker das Wirken seines langjährigen Weggefährten und fügt hinzu: „Vermutlich wird sein Tod zum Ende des Vereins führen. Sein Engagement und sein finanzieller Einsatz sind nicht zu ersetzen.“

Der VfL bildet seit 2015 eine Kampfgemeinschaft mit dem AC Kindsbach und war in der abgelaufenen Runde Dritter der Oberliga.