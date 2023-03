Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2020 stand das öffentliche Leben durch Corona ein Stück weit still – auch in den Vororten. „Es war eigentlich nix“, sagt der Gersbacher Ortsvorsteher Dieter Clauer (CDU), beinahe alle Verstaltungen mussten abgesagt werden. Er hofft, dass nun dieses Jahr wieder Feste gefeiert werden. Denn die Dorfgemeinschaft sei das, was Gersbach ausmache.

Auch wenn die Feste wie Dorffest, Maibaumfest und Kerwe ausfallen mussten: Begegnet seien sich die Gersbacher und auch Auswärtige trotzdem, beispielsweise beim Spaziergang. „Die Hexenklamm