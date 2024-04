Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Auf eine musikalische Reise, die in London startet und in Venedig endet, nimmt das Sinfonische Orchester der Moosalbtaler Blasmusik beim Frühjahrskonzert am Samstag, 20 Uhr, in der Hermersberger Mehrzweckhalle willkommen. Gefeiert werden 70 Jahre Moosalbtaler Blasmusik.

Die 50 Mitglieder des Sinfonischen Orchesters der Moosalbtaler Blasmusik proben seit Wochen unter der Leitung von Harald Domes sehr intensiv. Aus 1500 Musikstücken, die die Moosalbtaler im Repertoire haben,