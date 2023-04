Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irmgard Weber hat das Coronavirus zum Thema gemacht. „Ich habe einfach angefangen, große Zeichnungen zu machen“, erzählt die Pirmasenser Künstlerin, bei der die Malerei jetzt erst mal Pause macht. In ihre Zeichnungen fließt alles hinein, was sie derzeit so bewegt.

Ein Vorbild habe sie nicht. „Ich bin selbst überrascht, wie das passiert“, beschreibt sie ihr Gefühl beim Zeichnen. Und was gebe es Schöneres, als sich selbst