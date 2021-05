Schon während seines Musicbusiness-Studiums in Los Angeles hat Frank Serr aus Rieschweiler Mitte der 90er Jahre nebenbei in der Musicalabteilung von Warner Brothers gearbeitet. In Deutschland hat er sich dann selbstständig gemacht produziert seit über 25 Jahren eigene Musicals und Musikshows. Wie er den erneuten Lockdown für die Veranstaltungsbranche erlebt, hat er im Gespräch mit Christian Hanelt erzählt.

Ist der zweite Lockdown für Sie überraschend gekommen?

Nein, das war klar. Es war nur eine Frage der Zeit bis bei diesen Zahlen so etwas wieder kommt.

Auch diesmal trifft es die Veranstaltungsbranche ganz hart. Haben Sie damit gerechnet, wieder dabei zu sein?

Damit gerechnet hatte ich nicht, denn gerade Theater, Kinos, Restaurants und Hotels haben Hygienekonzepte entworfen die auch genehmigt sind. Die letzten Wochen haben auch gezeigt, dass man im Theater oder im Restaurant sicherer ist als Zuhause.

Glauben Sie, dass es für Sie im Dezember wieder weitergeht?

Das glaube ich nicht. Ich gehe davon aus, dass unser Weihnachtsgeschäft gleich Null sein wird. Normalerweise machen wir im Weihnachtsgeschäft 70 Prozent unseres Umsatz für Veranstaltungen im Januar bis Mai. Unser Wirtschaftszweig liegt völlig am Boden und sieht kein Licht am Ende des Tunnels. Wann Veranstaltungen bundesweit wieder zuverlässig geplant werden können, ist nicht absehbar. Wir gehörten zu den Ersten, die wirtschaftlich von der Krise betroffen waren und werden wohl die Letzten sein, die eine Rückkehr zur Normalität erleben.

Fehlt der Veranstaltungsbranche eine Lobby, die deren Interessen erfolgreich vertritt, oder woran liegt es, dass die Kultur wieder dicht machen muss?

Da passiert schon viel, jedoch ärgert uns immer der Ausspruch „nicht systemrelevant“. Ist ein Flugzeug systemrelevant? Zusammen mit unserem Verband, dem Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, und Initiatoren des Bündnisses #AlarmstufeRot haben wir Bundesfinanzminister Olaf Scholz am 12. Oktober die dramatische Situation unseres Wirtschaftszweigs dargestellt und schnelle Hilfsmaßnahmen gefordert. Über eine Million Erwerbstätige in der Branche haben seit sieben Monaten keinerlei Einnahmen. Jede Perspektive für die Zukunft fehlt. Betroffen sind sowohl Kulturveranstalter wie auch die Messe-, Kongress- und Tagungswirtschaft, die Betreiber von Spielstätten sowie zigtausende Dienstleistungsunternehmen des Veranstaltungsbereichs, Soloselbstständige und Beschäftigte. Von unserem Wirtschaftszweig ist die gesamte Musikwirtschaft abhängig. Davon leben über 150.000 Erwerbstätige und zigtausend ausübende Künstler und Musikautoren. Kommunen und Städte nehmen durch den Musiktourismus jährlich fünf Milliarden Euro ein. Ich würde mir wünschen, dass die Politik versteht, dass es hier nicht nur um die Zukunft der deutschen Konzert-, Tournee- und Festivalveranstalter geht, sondern dass ein großer Teil unseres Kulturbetriebs existenziell bedroht ist.

Gibt es in dieser Krise außer den Verbänden eine Form der Solidarität innerhalb der Veranstaltungsbranche zur Durchsetzung Ihrer Interessen oder wurschtelt jeder so vor sich hin in der Hoffnung, möglichst glimpflich davonzukommen?

Die Verbände arbeiten extrem gut zusammen. Der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, der Bundesverband Deutscher Schausteller und Marktkaufleute, der Verband der Veranstaltungszentren, der FAMAB Kommunikationsverband, die Interessengemeinschaft der selbständigen Dienstleisterinnen und Dienstleister in der Veranstaltungswirtschaft und der Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik waren immer im Gespräch mit der Politik. Wir arbeiten auch eng mit dem Verband des Verkehrsgewerbes Rheinhessen-Pfalz (VVRP) zusammen, der für unsere Tourneeplanung extrem wichtig ist, da wir eigene LKWs für die Bühnentechnik und Reisebusse für die Künstler haben.

Zerstört diese ganze Krise nicht auch wichtige Strukturen, dass sich zum Beispiel Ihre Künstler oder Techniker andere Jobs suchen und Sie nicht einfach da weiter machen können, wo Sie vor einem Jahr aufhören mussten?

Das beschäftigt mich sehr. Die Abwanderung in andere Brachen ist extrem. Wir haben Lichttechniker, die jetzt als Elektriker arbeiten, oder LKW-Fahrer, die jetzt Klopapier transportieren! Künstler arbeiten zum Beispiel in Callcentern. Wir hoffen, dass wir, wenn wir wieder veranstalten dürfen, unsere Fachkräfte zurück bekommen. Wir haben extrem viel für unsere Mitarbeiter in Fortbildung investiert. Uns kann passieren, dass wir wieder ganz von vorne anfangen müssen, einen Mitarbeiterstamm aufzubauen.

Haben Sie Einblicke, wie in anderen Ländern mit der Veranstaltungsbranche umgegangen wird?

Ein wirtschaftlich auskömmlicher Veranstaltungsbetrieb unter Einhaltung der Abstandsregelungen ist nicht möglich. Selbst, wenn sich ein Veranstalter fände, der bereit wäre, unter Verlusten oder finanziert durch öffentliche Zuschüsse eine Tournee zu veranstalten, die 16 unterschiedlichen, in sich und untereinander widersprüchlichen Landesverfügungen erlauben keine einheitliche Durchführung von Tourneeveranstaltungen. Die Schweiz löst dieses sehr einfach. Der Veranstalter kann entscheiden, ob seine Besucher Masken tragen oder er die Besucher 1,5 Meter auseinander setzt. Das sind klare Aussagen, mit denen man arbeiten kann. Viele der Schweizer Veranstalter gestalten zwei Preisgruppen – einmal nebeneinander mit Maske oder etwas teurer und mit Abstand.

Was bedeutet das jetzige Verbot von Veranstaltungen konkret für Sie?

Covid-19 unterbricht den Wachstumspfad der Musikwirtschaft der letzten Jahre gravierend. Gerade Branchen, die die verlorenen Umsätze nicht nachholen können, sind gleichermaßen folgenschwer von den Veranstaltungsverboten und Abstandsregeln betroffen. Auch für jene Sektoren, die wesentliche negative Effekte der Corona-bedingten Maßnahmen aufgrund von Auszahlungsrhythmen erst im kommenden Jahr zu spüren bekommen, namentlich betrifft dies über die Verteilungen der Verwertungsgesellschaften die Autoren und Künstler sowie deren Partner, die Musikverlage und Tonträgerhersteller, braucht es eine Perspektive, um diese Konsequenzen abzufangen. Gleiches gilt auch für die eng mit den Künstlern und Veranstaltern verwobene Musikinstrumenten- und Musikequipmentbranche. Zur Sicherung der Arbeitsplätze sind daher weiterhin flankierende Maßnahmen durch die Politik unverzichtbar. Bereits in der Veröffentlichung der 1. Auflage der Studie „Musikwirtschaft in Deutschland“ wurde festgestellt, dass die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Branche weniger stark wahrgenommen wird als die anderer Medienzweige. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie muss sich insbesondere die politische Wahrnehmung ganz erheblich steigern. Anderenfalls wird es einzelnen Sektoren des Wirtschaftsbereichs unmöglich sein, ihre gesamtwirtschaftliche Bedeutung zurückzugewinnen. Erforderlich sind dazu jetzt schnelle und unbürokratische finanzielle Hilfen. Insbesondere die Veranstaltungsbranche steht vor dem wirtschaftlichen Ruin, der erhebliche Auswirkungen auf fast alle anderen Bereiche haben wird. Aber auch wenn morgen alles wieder normal sein sollte, müssen wir erst wieder das Vertrauen unserer Besucher zurückgewinnen. Das Vertrauen an eine sichere Veranstaltung. Das wird ein großer Kraftakt sein, denn nicht alle überstehen.

Wie unterscheidet sich für Sie der zweite vom ersten Lockdown?

Dieser Lockdown-Light ist wie „ein bisschen schwanger“. Überall, wo die Ausbreitung nicht groß ist, wird zugeschlossen. Wie soll die private Feierei kontrolliert und eingedämmt werden? Warum sind die Kirchen nicht davon betroffen? Nicht falsch verstehen – ich bin auch gläubig, aber das muss doch nicht sein. Persönlich würde ich viel weiter gehen. Laut Virologen lebt der Virus von der Ansteckung bis zum „Nicht-mehr-infektiös“ sein maximal zehn Tage. Wenn man jetzt sagen würde, deckt euch alle mit Lebensmittel und Klopapier ein und ab nächste Woche schließen wir alles für zehn oder 14 Tage zu – wirklich alles, außer medizinischer Notdienste. Dieses ist ein extremer Schritt, aber danach müsste doch nach meinem Verständnis das Virus in Deutschland getötet sein. Lieber 14 Tage komplett zu, als noch weitere Monate so ein Flickenteppich in Ungewissheit. Wirtschaftlich wäre dieses für alle das kleinere Übel.

Welche wirtschaftlichen Folgen hat der neue Lockdown für Sie?

Keine! Wir hatten ja vorher schon seit März ein Arbeitsverbot oder anders gesagt: unter den Auflagen ist es wirtschaftlich unmöglich, eine Veranstaltung durchzuführen. Aber dass uns die Chance auf das Weihnachtsgeschäft genommen wird, ist extrem und schwer zu beziffern. Bis jetzt mussten wir über 200 Veranstaltungen bis Ende 2021 absagen beziehungsweise verlegen in 2022/2023. Das ist für uns als Produktionsfirma für Musicals und Live-Events ein Umsatzeinbruch von über 5 Millionen Euro. In Prozent bedeutet das einen Umsatzeinbruch von 85 Prozent in einem Jahr.

Wie lange halten Sie einen Lockdown wirtschaftlich aus?

Wir sind recht gut aufgestellt und haben immer vernünftig kalkuliert. Aber irgendwann ist dann auch mal Schluss.