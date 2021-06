Weil die Corona-Werte sich in Pirmasens gut entwickeln, werden seit Donnerstag die Grundrechte der Bürger nicht mehr so stark beschränkt wie in den vorherigen Wochen.

Seit dem 27. Mai lag die Inzidenz in Pirmasens an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 50. Derzeit ist sie bei 22,4. Das hat folgende Konsequenzen:

Sportliche Betätigungen im Amateur- und Freizeitsport, inklusive Kontaktsport, ist im Freien und auf allen öffentlichen und privaten Sportanlagen mit maximal 20 Personen (Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet) plus Trainer zulässig. Auch im Innenbereich gibt es Lockerungen: In allen öffentlichen und privaten gedeckten Sportanlagen ist die Sportausübung in Gruppen bis maximal zehn Personen plus Trainer kontaktfrei zulässig. Vollständig Geimpfte oder bereits von einer Infektion Genesene werden jeweils nicht mitgezählt.

Das Training für Kinder bis einschließlich 14 Jahren ist in Gruppen von bis zu 25 Mitgliedern (zuzüglich eines Trainers) im Freien auf öffentlichen und privaten Außensportanlagen sowie in allen öffentlichen und privaten gedeckten Sportanlagen erlaubt.

Außerdem sind bei Sportveranstaltungen wieder bis zu 250 Zuschauer im Freien erlaubt.

Der Betrieb von öffentlichen und gewerblichen Kultureinrichtungen im Freien ist nun mit bis zu 250 Besuchern möglich. Es gelten das Abstandsgebot und die Maskenpflicht. Im Innenbereich gilt die Testpflicht. Die Maskenpflicht entfällt am Platz.

Der Probenbetrieb der Breiten- und Laienkultur ist im Freien in Gruppen bis zu 20 Personen sowie einer leitenden Person zulässig. Im Innenbereich ist der Probenbetrieb in Gruppen bis maximal zehn Personen nebst einer leitenden Person zulässig. Im Freien ist der Probenbetrieb für Gruppen von bis zu 25 Kindern bis einschließlich 14 Jahre und einer Person über 14 Jahre zulässig. Zusätzlich ist im Innenbereich der Probenbetrieb in Gruppen von bis zu 25 Kindern bis einschließlich 14 Jahren zulässig. Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Während des gesamten Probenbetriebs gilt das Abstandsgebot sowie im Innenbereich die Testpflicht für nicht vollständig Genesene oder Geimpfte. Der Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur bleibt untersagt.

Bei außerschulischen Bildungsmaßnahmen ist der Musik- und Kunstunterricht in Gruppen bis zu 20 Personen nebst einer Lehrperson im Freien sowie in Gruppen von bis zu 25 Kindern bis einschließlich 14 Jahre im Innenbereich wieder zulässig. Bei der Ermittlung der Personenzahl bleiben geimpfte Personen und genesene Personen unberücksichtigt. Während des gesamten Probenbetriebs gilt das Abstandsgebot.

