Weil der Stadtrat wegen der Corona-Pandemie längere Zeit nicht tagen konnte, aber dennoch Aufträge vergeben werden mussten, hat die Stadtspitze um OB Markus Zwick (CDU) sogenannte Eilentscheidungen getroffen. Auf diesem Weg wurden in den vergangenen Wochen insgesamt Aufträge für 4,8 Millionen Euro vergeben, ohne dass der Stadtrat dem zugestimmt hatte.

Am Montag informierte OB Markus Zwick jedoch die Ratsmitglieder. Die Fraktionsvorsitzenden waren zumindest zum Teil in die Entscheidungen eingebunden. Seit einiger Zeit berieten sie in wöchentlichen Telefonkonferenzen über die Lage der Stadt.

Mit knapp 1,65 Millionen Euro vergab die Stadtspitze den größten Einzelauftrag in der sitzungsfreien Zeit an das Unternehmen Müller aus Enkenbach-Alsenborn. Die Firma ist im Kanalbau tätig und für Arbeiten in der Zollstockstraße zuständig. Der zweite große Brocken, immerhin fast 1,3 Millionen Euro, ging an die Pirmasenser Baufirma Caprano. Sie kümmert sich um Rohbauarbeiten bei der Generalsanierung der Berufsbildenden Schule (BBS).

Der Stadtrat erteilte am Montag weitere Bauaufträge. Für Diskussionen sorgte eine Vergabe im Zusammenhang mit der Generalsanierung der BBS. Dort waren für einen Teil der Elektroarbeiten rund 105.000 Euro vorgeschrieben. Für diese Summe wollte den Auftrag aber kein unternehmen ausführen. Nun erhielt die Saarbrücker Firma Omexom den Zuschlag. Sie machte ein Angebot, das mit knapp 174.000 Euro jedoch deutlich war, als ursprünglich kalkuliert.